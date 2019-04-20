韓國瑜指台灣沒軍法 洪慈庸：震驚 非事實

2019-04-20 17:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪美期間受訪說出台灣沒有軍法，國防預算再多也沒戰鬥力，還嗆總統蔡英文「沒當過兵」，遭蔡總統指「說錯話」，要求韓「把話收回去」。長期關注軍冤案的時代力量立委洪慈庸今在臉書貼文表示，她和大部分女性一樣沒當過兵，「但不代表不明白軍隊保家衛國的重要性」；洪慈庸並說，她對韓市長的發言感到震驚，事實上軍法實際名稱叫「陸海空軍刑法」、自1929年起實施至今從未廢除，「軍隊沒軍法的說法，並不是事實」。

洪慈庸是陸軍下士洪仲丘的姊姊，2013年洪仲丘因違反軍中規定遭禁閉，卻在禁閉室中被軍中長官操練至死，軍中審判引發社會關注。洪慈庸代弟發聲，其後相關公民運動並促成政府修改「軍事審判法」，洪慈庸並於2014年代表時代力量當選台中市立委。

洪慈庸今在臉書貼文中表示，韓國瑜市長對於「沒軍法沒紀律」、「軍人成太監」這一席話，足足顯示對當年《軍事審判法》修法的誤解與不理解，更忽略種種軍中事件背後警示的問題。

洪慈庸並說，當年軍審法的修訂、到軍法的修訂、再到去年推過的不適任軍官士官退場機制，即便最強調的目標是「人權」，但只要願意翻閱、看完修法理由，一定也會看到，裡頭同時訴求強健軍隊體質、強化軍紀、強化認同、提升戰鬥力；洪慈庸質疑，有紀律的軍隊，難道會發生軍中成員被整死事件？這些不合理的情況，就是軍紀渙散的體現，而當時就是受軍審所掩護。

洪慈庸說，她期盼公眾人物能為台灣社會少帶一點口水，多一點思考，也為這個國家多盡一點責任。

以下為洪慈庸貼文全文：

韓國瑜市長對於「沒軍法沒紀律」、「軍人成太監」這一席話，足足顯示對當年《軍事審判法》修法的誤解與不理解，更忽略種種軍中事件背後警示的問題。

謝謝很多人關心，看到韓市長發言的當下我確實有點震驚，也有些話想說，不只對韓市長，也希望藉機理清一些問題。

#第一、現在軍隊沒軍法了？

「軍法」的實際名稱是《陸海空軍刑法》，自1929年起實施，至今從未廢除，軍隊沒軍法的說法，並非事實。

#第二、軍人臨前脫逃，找律師打訴訟就好？

2013年8月通過的《軍事審判法修法》修正案，是將「承平時期」的案件回歸一般司法處理，避免檢審不分離、審判不獨立造成人權侵害。一但進入戰時狀態，違反《陸海空軍刑法》的案件一樣必需回歸軍事審判。

更何況，即便回歸軍事審判，也不能隨意剝奪任何人的權利。

#第三、軍隊沒紀律又沒戰力？

我必須強調，從當年軍審法的修訂、到軍法的修訂、再到去年推過的不適任軍官士官退場機制。即便最強調的目標是「人權」，但只要願意翻閱、看完修法理由，一定也會看到，裡頭同時訴求強健軍隊體質、強化軍紀、強化認同、提升戰鬥力。

我也要問，一個有紀律的軍隊，會發生任何人被整死的事件？會需要蓋起黑布進行審判？會有無數個到今天都還無法伸張正義的冤案？這些不合理的情況，就是軍紀渙散的體現，而當時就是受軍審所掩護。

我和大部分女性雖然沒當過兵，但不代表不明白軍隊保家衛國的重要性；而當過兵、熟悉軍中的潛規則，也不該因此漠視不合理的情形或其辯護，甚至以此自滿。

包含還在推動的軍冤條例，改革制度為的不只個案，而是以更大的責任去協助社會的前進。我也由衷希望，公眾人物能為台灣社會少帶一點口水，多一點思考，也為這個國家多盡一點責任。

謝謝，台灣加油。＃

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