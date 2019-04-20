郭董辦投票嗆蔡英文 網友灌爆臉書：高度和民主素養在哪？

2019-04-20 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（20）日在臉書舉行投票，質疑總統蔡英文錯誤解讀了他2014年說過的話，還發起投票問網友，覺得總統是「推論錯誤，好傻好天真」；還是「斷章取義，好壞好故意」？對此，有網友痛批，兩個選項根本一樣，「你的民主素養真的可以先好好學習培養」，時事評論家溫朗東也在底下留言，怒轟郭台銘「你的民主素養比被冷落的朱立倫還差」。

蔡英文昨天受訪時，對於郭台銘在太陽花學運時所說的「民主不能當飯吃」一段話回應表示，「沒有民主就只能要飯吃」；郭台銘今天在臉書PO文說，自己一向支持民主，當時是說「民主動能須化為經濟的成果」，就算簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表否定民主。

郭台銘認為，「以總統的高度，我想總統應該會多了解我的談話內容，我就問我的小編，為何當了總統還這樣？小編說只有兩種可能性：1.她『好傻好天真』，不慎推論錯誤；2.她『斷章取義，好壞好故意』」，隨後郭台銘也以此2個選項發起投票說，「請問大家覺得呢」？

投票活動開放約2小時左右，已有近2萬人投票，3500則留言。不過不少網友都砲轟郭台銘「藉由找你的小編來攻擊蔡總統，郭董還真是一個層次相當低落的人」、「你的民主素養真的可以先好好學習培養」、「拜託拿出高度和水準」、「基本上弄這種其實都是抹黑的民調，實在沒有總統格調」、「兩個選項都是別人的錯，這樣是要投什麼票？」、「只能舉辦這種程度投票，你的高度又在哪裡？」

時事評論家溫朗東也在貼文下方留言，狠批「提供的兩個選項，沒一個是承認自己錯了。作為想選總統的人來說，你的民主素養比被冷落的朱立倫還差」。

更多網友留言，請見郭台銘臉書

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