郭台銘酸「好傻好天真」府：只有民主才不用擔心企業要捐給國家

2019-04-20 16:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文嗆鴻海董事長郭台銘「沒有民主只能要飯吃」，郭透過臉書回批好天真、好故意。對此，總統府今再回應，只有民主，台灣人民才能安居樂業，不用擔心有一天要把企業捐給國家。

對於郭台銘曾在2014年針對太陽花學運說：「民主不能當飯吃」，蔡英文昨接受廣播專訪時則嗆「沒民主只能要飯吃」。郭台銘今日在臉書貼文，就算簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表他否定民主。

郭台銘說，他在2014年針對太陽花學運曾說：「民主對GDP沒幫助，不能無限上綱把各種運動當作民主，民主是過程，不是果實，經濟果實才能填飽肚子，民主的動能須化為經濟的成果。」很清楚，他一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」。

郭台銘反問蔡總統說，「為什麼您獨挑這句話來指教我？」

郭還問小編，為何當了總統還這樣？小編說只有兩種可能性：一、她「好傻好天真」，不慎推論錯誤。二、她「好壞好故意」，特地斷章取義。他還特地請大家投票，表達意見。

對此，總統府發言人張惇涵表示，當政治人物，言行都會受到嚴格檢驗，何況台灣民主得之不易，甚至是許多前輩用生命犧牲所換來的，現在，民主自由早已是台灣人民的生活方式，只有民主，台灣人民才能安居樂業，不用擔心有一天要把企業捐給國家。

張惇涵並說，我們有注意到郭董事長的臉書發文，但很可惜，這項臉書投票的兩個選項，並未回到問題本身，只有情緒表現，一如幾天前在國際研討會對女性發言者的失控言行，非常可惜。

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