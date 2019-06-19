韓被爆組團密訓除草包 遭酸無用不如多喊over my dead body

2019-06-19 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨中央首場「國政願景電視發表會」25日將登場。昨有媒體報導，表態角逐總統初選的高雄市長韓國瑜，目前除了每週到各縣市出席造勢大會，韓陣營還為了3場發表會，找來一批具實務經驗的專家學者密集替韓上課補學分，期盼打破外界對其草包印象。對此，時力立委徐永明的同名臉書粉專今也發文表示，「草包讓蝦兵蟹將密訓也沒用，韓國瑜上辯論台只會被當沙包打」。

徐永明在文中指出，對於密訊消息感到「驚恐萬分」，並稱連市長都當不好，若在短期內接受訓練就能破除草包形象、進軍總統大位，「比上過八堂金融課就成為財經專才的連勝文還要厲害」，不過徐反問「誰會相信？」至少高雄市民「肯定不會」。

徐永明在文中提到，先前在高雄市長選舉幫忙的政媒人士「紛紛跳船」，如今僅存「蝦兵蟹將拱草包」，徐認為韓「，最後大概很難提出扎實的總統級政見，上辯論台只會被當沙包打」，並建議韓「倒不如多喊幾次『over my dead body』，不要喊一天就退縮」。

徐永明在文中質疑韓，針對香港反送中案，「都不敢正面批判北京、中聯辦，真的夠格當一個國家元首嗎？」

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