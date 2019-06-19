韓國瑜被爆組國政顧問團 「破除草包」密訓中

2019-06-19 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨將於25日晚間、29日下午及7月3日晚間舉辦3場「國政願景電視發表會」，參加初選的高雄市長韓國瑜，目前每週都到各縣市參加造勢活動，據傳內部也積極備戰發表會，並找來一批專家學者密集幫韓國瑜上課補學分，企圖扭轉外界對他的印象。

《上報》報導，有黨內人士透露，韓國瑜除了有「韓粉」支持，接下來的國政願景發表會將是爭取中間、年輕及知識選民、與郭台銘一較高下的重要關卡。

報導提到，據悉韓國瑜團隊正籌組國政顧問團，邀請台大、師大、政大、文化和淡江等各大學教授，及熟悉實務的卸任卸任外交官或卸任高級將領，其中包括專長東北亞區域研究的政大教授蔡增家、淡大兩岸研究中心主任張五岳、前台大經濟系教授、前台經院院長林建甫等人，請益對象多達3、40人。郭台銘則廣納馬政府卸任大咖級政務官，包括前行政院長毛治國、前文建會主委盛治仁、前政委朱雲鵬等人。

報導指出，有韓營人士認為，韓國瑜一向忙於市政工作，又堅持在總質詢期間定位是高雄市長角色，在未決定參選總統前也不宜談國政，因此提出的政策不夠深入，才被外界批為「草包」。而在接下來的國政願景發表會上，韓將「觸動人心，引發共鳴」，就台灣面臨困境提出可行的政策，一定會讓人耳目一新。

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