韓國瑜怨中央不挺高雄防治登革熱？尹立：別情緒動員與政治操作

2019-06-19 08:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜抱怨中央不支援高雄登革熱防疫經費，並嗆再不給錢、再有登革熱病例就算蘇貞昌的：前高市文化局長尹立彙整韓市長近期操作以及實際狀況，呼籲韓國瑜別一直情緒動員與政治操作，好好為這城市做點事情吧。

尹立點出韓市長怎麼利用登革熱操作政治議題與轉移焦點：

1.登革熱防疫視察只待19分鐘（還不用講之前跑錯里）。

2.趕赴雲林「被動」參加總統造勢。

3.到台北上節目哭說中央不關心高雄。

4.半夜寫臉書痛罵中央。

5.不跟立委先約好，也不準備資料，就去找高雄立委，大家在忙，沒接到他的，就被特定電視台痛罵。然後其他國民黨委員幫他慶生。

6.繼續罵中央卡韓。

但事實應該是：

1.高雄市本身有編列衛生局3490萬+環保局4807萬的防治預算

2.二備金先動用4738萬，還不包含雨水下水道與區域排水等清疏工程的6500萬，這就一億多了。

3.疾管局早就先補助861萬。光是1+2+3高雄就有2億多的資源在手上，還不好好坐鎮指揮。（補充康裕成議員提供資料，其實市府+中央補助編列高達2億多）。

4.6月14日發文跟中央要5300萬。

尹立指出，以上還不包含工務、水利、環保、民政、衛生、社會等單位，本來就有固定整理環境或支援登革熱防治與宣導的預算，像之前文化局不算工務單位，但也要編預算維護三個文化中心、駁二、紅毛港文化園區、還有很多文化藝術場館。

尹立認為，市長坐鎮指揮是代表市府資源統合，至少市長主要會議要到，做重點指示，表達防疫的態度與決心，並指派一位副市長綜理各局處，因為疫情，尤其是本土型的登革熱，比前幾年嚴重許多，更應該積極面對處理，現在又出現日本腦炎死亡病例，不要一直做情緒動員與政治操作，好好的為這個城市做點事情吧。

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