為登革熱預算槓上 蘇揆酸韓：一隻蚊子都治不好 還趴趴走想治國

2019-06-19

〔記者俞肇福、王榮祥、陳鈺馥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前晚抨擊中央遲遲未給防治登革熱經費五千三百萬元，再發生一例登革熱，就要行政院長蘇貞昌負責。蘇貞昌昨天在基隆城際轉運站開工動土典禮受訪時狂酸韓︰「市長他在當，責任我來扛，天底下哪有這麼賴皮的事？一隻蚊子都治不好，還整天趴趴走想治國，這會不會荒唐？」

市長他當責任我扛？ 蘇轟韓賴皮

韓國瑜昨回應不希望口水戰，並指自己出席院會時兩台攝影機對著他，「行政院不是一樣賴皮嗎？」

高雄市爆發登革熱疫情，引發高雄市政府與行政院隔空互槓。韓國瑜前晚在電視轉播提出「算帳說」，蘇貞昌昨日出席「基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮」受訪時回批：「市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事。而且病媒蚊是在高雄，不是在立法院、不是在立法院前院長王金平那裡，他是不是又跑錯地方？連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走說要治國，這會不會荒唐？」

韓：攝影機對著我 政院不賴皮嗎

韓國瑜昨表示，不希望口水戰，但他當市長去開行政院會，列席座旁邊兩台攝影機卻對著他，行政院不是一樣賴皮嗎？設計他嘛！他強調，蘇院長在院會說願意加強照顧高雄時，他當場幫蘇院長鼓掌、感謝，現在講口水戰真的沒意思，拜託趕快把五千三百萬元撥下來，讓登革熱防治疫情工作繼續推動。

韓國瑜昨聯合立法院國民黨團，針對行政院院會的影片與登革熱爭議，要求蘇貞昌道歉。蘇貞昌昨表示，院會當天韓的要求他都逐一誠懇答覆，並允諾補助，韓不但拍手，還站起來大聲感謝他，會場大家都看到，有圖有真相，後來韓大概是看了以後「見笑轉生氣」，加上國民黨的初選運作，所以現在完全走樣。

此外，因應全台二十例登革熱病例皆發生於高雄，行政院副院長陳其邁接受蘇揆指示，今日將在高雄行政院南部聯合服務中心辦公室召開防疫會議，並視察疫情最嚴重的三民區。

據了解，專案會議邀集衛福部疾管署、環保署、國防部等相關部會，也邀請高雄市政府派代表參加，對於韓國瑜是否親自出席，政院則尊重高雄市政府意願。

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