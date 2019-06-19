潘恒旭嗆「陳其邁您在哪」 官員打臉：要誠實面對自己問題

2019-06-19 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市為登革熱防疫補助槓上中央，觀光局長潘恒旭也來摻一腳，昨發文指韓國瑜當市長以後，跟中央申請補助真的比較難，批中央不支持冷泉加熱變溫泉和愛河水舞噴泉等案，更點名「行政院副院長陳其邁您在哪裡？」發文讓交通部觀光局長周永暉忍不住留言，要高雄市府「必須誠實面對自己的問題」，潘則回應「謝謝周局長說明」，網友紛紛來「朝聖」，有人笑說這是「最速打臉文」。

潘恒旭昨在臉書上說，韓國瑜當市長以後，跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難，高雄市觀光局今年申請補助只核定6千萬，「我們最期盼中央支持的冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案、愛河水舞噴泉案都落空了」，看來要力拚2020藍天再現，才能如願以償了！

潘恒旭列出數據，指105年交通部觀光局補助高雄觀光局1億9024萬、106年補助1億9650萬、107年補助1億3300萬，108年只補助6000萬。還標註「中央不給」，「陳其邁副院長您在那裡？」

周永暉則在底下留言表示，「潘局長：交通部觀光局對於補助各縣市政府均有審查制度，對於高雄市政府建設也是依照制度在走。」

周永暉說，今年度截至5月底止，如要求比較，六都之間已屬高於平均補助經費。若針對自己比較，今年度高雄市政府共提報9項計畫，總經費要求中央補助1.56億元，但也是一年度12個月來計算，當前的計畫經專家學者審查後，核定較具可行性之2項計畫，總計畫經費6000萬元，觀光局補助約3420萬元。

周永暉說，愛河水舞噴泉專案計畫未予通過原因，希望市府必須要誠實面對自己的問題，主要係因光雕類未具實際服務功能之設施，非觀光局補助範疇，且該計畫旨在建置燈光展演所需「燈光噴水設備控制系統」，請先高雄市政府調查評估愛河水質是否適合後，再檢討修正後循程爭取補助。

周永暉留言後，潘恒旭也回覆「謝謝周局長說明」。網友則紛紛笑說來朝聖，有人建議「不要等政院，自己開幹，找企業或民間集資，大家一起發財。」也有人質疑「為何要在一個炎熱的都市裡，把世界上比較稀有的冷泉，用人工方式加熱，變成比較普遍的溫泉呢？」「愛河水質先關心一下吧～最近各種顏色的，你確定有好好在維護嗎...」

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