陳菊率大法官被提名人拜會立院 國民黨拒見

2019-06-17 14:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院臨時會今日起登場，預料將處理司法院秘書長呂太郎、考試院考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋、高雄高等行政法院院長楊惠欽等4位大法官被提名人的人事案。為此，總統府秘書長陳菊今日下午率上述4人赴立法院拜會4大黨團，但國民黨團已表明拒見，其餘3個黨團則表肯定之意。

陳菊今日下午先後拜會民進黨團、時代力量黨團、親民黨團時，皆稱4位大法官被提名人在專業領域上各有所長，且經過審查委員會嚴謹審查，都可說是一時之選。而總統府相當尊重國會審查權，因此在國會審查前，已提供相關資料，也盼立院能順利審查。

時代力量黨團總召徐永明表示，時代力量有針對司法改革的理想與看法擬定問卷，都盼4位大法官被提名人回覆。親民黨團幹事長陳怡潔表示，對於這4位大法官被提名人的背景，親民黨團經過討論後，認為有經過謹慎討論和篩選，親民黨給予肯定和期待，但還是會了解包括對中華民國定位、年金改革的態度，親民黨予以相對期待。

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