岡山淹水、口號破功！韓國瑜喊話：請多給我一點時間

2019-06-11 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄岡山地區上午大雨過後，傳出多處積、淹水災情，讓高雄市長韓國瑜的治水政見受到衝擊；韓國瑜今指出，市府會加快治水腳步，也請岡山居民多給一點時間。

受梅雨鋒面影響，今天上午高雄部分地區降下大雨，岡山地區今日迄上午10點，累積雨量達107.5mm，時雨量最大64.5mm，造成岡山區嘉興路一帶積水超過50公分，永安工業區、阿蓮也陸續傳出積淹水災情，高雄市長韓國瑜的治水口號再度破功。

韓國瑜曾請出內政部前部長李鴻源，要來協助處理淹水問題，去年823豪雨造成永安大淹水，當時還沒當選的高雄市長韓國瑜也開直播痛批「沒有直轄市的水準」，上月中旬永安再因豪大雨淹水，但已就任市長的韓國瑜卻改口稱是「小積水」。

今天上午，高雄部分地區受梅雨鋒面影響降下大雨，但曾經會積淹水的地方還是持續積淹水，地方痛批韓國瑜治水政績跟他政見一樣空泛，不曉得他的勇氣哪來的，竟敢丟下高雄市民去選總統。

韓國瑜說，目前水已經退了，岡山地區降雨如果超過60mm（時雨量），我們防範會有一點吃力，雨停後大概已過了40、50分鐘左右，水就開始慢慢退，水利局長也在第一時間去現場會勘。

他指出，目前這個區塊的治水，市政府的腳步會加快，也希望市民朋友、尤其岡山地區居民，能多給市府一點時間，相關單位會積極清溝、並檢視積水地點，市府這邊一刻都不會放鬆。

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