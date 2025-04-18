中選會第二波告發20件罷免案涉「死亡連署」 最高檢發交9地檢署調查

全國幽靈聯署不斷，最高檢察署本週一接獲中選會第二波告發20件立委罷團案，已發交9個地檢署，針對罷團人士涉犯偽造文書罪及違反個人資料保護法偵辦中。（資料照）

2025/04/18 16:08

〔記者王定傳／台北報導〕全國各地罷免「幽靈連署」案不斷，最高檢察署本週一接獲中選會第二波告發20件立委罷團案，已發交9個地檢署，針對罷團人士涉犯偽造文書罪及違反個人資料保護法偵辦中。

中選會今年2月共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共有61件罷免案。其中經各地依法定程序完成查對作業後，可能涉及偽造情事、或有往生者連署者，共計41件。

請繼續往下閱讀...

中選會第一波向最高檢告發19案，最高檢4月9日分別發交給台北、新北、桃園、基隆、新竹、台中、苗栗、雲林、嘉義、南投、花蓮等11個地檢署偵，上述地檢署均已完成分案調查中；這19件告發案包括立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件，被罷免對象藍綠陣營都有。

中選會第二波告發的20案，最高檢14日收到告發函文，內容均為立委罷免案，日前已陸續發交9個地檢署偵處；另有2案，因中選會還在彙整資料，最高檢將在接獲中選會告發後，再依法發交地檢署偵處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法