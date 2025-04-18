美駐日大使葛拉斯履新 強調美日須「反擊」中國

美國駐日本大使葛拉斯18日抵達東京履新。（美聯社）

2025/04/18 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普任命出使日本的葛拉斯（George Glass）18日抵達東京履新，被視為川普團隊中「反中大將」的葛拉斯表示，面對日益強硬的中國，美國和日本必須共同努力，包括協調防禦力量。

《路透》指出，葛拉斯在羽田機場對媒體表示，美國與日本處在一個非常棘手的鄰國環境中，有俄羅斯、有中國，還有北韓，「盟友必須『反擊』像中國這樣的國家」。

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日本是美國海外駐軍規模最大的國家，美方也在日本部署戰機中隊及唯一的海外航艦打擊群。近年來，日本也開始推動歷史性的國防建設，並與華府合作展開各種計劃，以進一步協調兩國軍隊和國防工業。

然而，川普對支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略含糊其辭，並抱怨防衛同盟的費用問題，引發人們對美國全球安全夥伴關係承諾的擔憂。

對此，葛拉斯表示，華府關切的是美國和日本公民的安全，並確保軍方獲得應對北京威脅所需的一切支持和物資。

他也提到，川普之所以選擇他出使日本，部分原因是他在2017年至2021年派駐葡萄牙期間，曾多次反擊中國的「掠奪習性」。

葛拉斯3月在國會任命聽證會上表示，他必須敦促日本為美國國防支持支付更多費用。川普希望將這些成本談判納入正在進行的貿易談判中，葛拉斯則對美國與日本達成協議「極為樂觀」。

據了解，葛拉斯擔任美駐葡大使期間，對中國在葡國戰略領域的投資，以及中國對武漢肺炎（COVID-19）疫情處理不當持批判態度。

他當時也持續遏制中國滲透葡國，包括反對華為參與葡國5G行動通訊網路建設，並警告葡國若委託中國企業建造主要港口，美國將停止對其出口天然氣。

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