為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道6號「橋聳雲天」再傳悲劇！男駕駛70米高跌落身亡

    2025/04/18 16:32
    國道6號17.1公里處有車停路肩，駕駛傳墜橋。（圖擷自交通部1968網站）

    國道6號17.1公里處有車停路肩，駕駛傳墜橋。（圖擷自交通部1968網站）

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號西行17.1公里，即「橋聳雲天」上方路段，凌晨傳出墜橋案，南投縣警消出動搜尋，搜索近2小時後沒有結果，上午9時二度搜尋，在17.1公里處正下方灌木叢中找到該男性駕駛，而該男已明顯死亡，警方初步排除外力介入。

    該件墜橋案發生在今天凌晨0時多，有民眾發現有汽車停在國道6號西行17.1公里，即「橋聳雲天」上方路段，國道公路警察第七大隊巡邏發現有汽車停在路肩，車內無人，火速打電話給南投縣消防局，請求消防人員協助搜尋。

    南投縣調派國姓消防分隊等人車，在該路段的橋下展開搜尋，當時天色昏暗搜索不易，搜尋近兩小時後無所獲，今天上午9時再度與出警在橋下進行搜索。45分鐘後，終於在國道六號約17.1公里處正下方灌木叢中，發現1名男性患者臥躺在草地中。而該男子已顯死亡，交由警方處理。

    國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。

    國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

    國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

    國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

    國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    消防人員在國6聇方橋聳雲天附近搜尋疑似墜橋的男子。（南投縣消防局提供）

    消防人員在國6聇方橋聳雲天附近搜尋疑似墜橋的男子。（南投縣消防局提供）

    警消18日上午二度搜尋，在灌木叢中找到墜橋男子。（南投縣消防局提供）

    警消18日上午二度搜尋，在灌木叢中找到墜橋男子。（南投縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播