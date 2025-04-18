國道6號「橋聳雲天」再傳悲劇！男駕駛70米高跌落身亡

2025/04/18 16:32

國道6號17.1公里處有車停路肩，駕駛傳墜橋。（圖擷自交通部1968網站）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號西行17.1公里，即「橋聳雲天」上方路段，凌晨傳出墜橋案，南投縣警消出動搜尋，搜索近2小時後沒有結果，上午9時二度搜尋，在17.1公里處正下方灌木叢中找到該男性駕駛，而該男已明顯死亡，警方初步排除外力介入。

該件墜橋案發生在今天凌晨0時多，有民眾發現有汽車停在國道6號西行17.1公里，即「橋聳雲天」上方路段，國道公路警察第七大隊巡邏發現有汽車停在路肩，車內無人，火速打電話給南投縣消防局，請求消防人員協助搜尋。

南投縣調派國姓消防分隊等人車，在該路段的橋下展開搜尋，當時天色昏暗搜索不易，搜尋近兩小時後無所獲，今天上午9時再度與出警在橋下進行搜索。45分鐘後，終於在國道六號約17.1公里處正下方灌木叢中，發現1名男性患者臥躺在草地中。而該男子已顯死亡，交由警方處理。

國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。

國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

國6國姓路段是該國道最高的路段，橋面距地面高達70公尺，因迴旋設計十分壯觀，而被列為國道8景。（資料照）

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消防人員在國6聇方橋聳雲天附近搜尋疑似墜橋的男子。（南投縣消防局提供）

警消18日上午二度搜尋，在灌木叢中找到墜橋男子。（南投縣消防局提供）

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