臉書闡述「庶民心態」說 韓國瑜：有些事情有感而發

2019-06-11 12:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚透過臉書分享「庶民心態」說，引發外界議論；韓國瑜今指出，為什麼強調這個，最近有一些事情有些有感而發，沒有其他意思，而且可以看得出來，沒有批判任何人。

韓國瑜說，他講的心態，因為別人說他過去當過立法委員、當過議員，其實他講的是心態，就是從事政治活動，不要忘記基層民眾。

他指出，現在台灣勞工有8百萬，近有5百多萬都在基層、庶民這個圈子裡面，在安身立命養家活口，他為什麼強調這個，是最近有一些事情有感而發，沒有其他意思，而且可以看得出來，沒有批判任何人。

他強調，只是希望台灣的競爭力千萬別往後弱下來，別說亞洲四小龍會變成一條蟲，只是非常擔憂台灣的未來，沒有別的意思。

韓國瑜昨晚在臉書指出，最近黑韓重點之一，就是韓國瑜過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢？其實他覺得既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？

他認為，人往高處走本是人之常情，所以向來從地表上雲端的人不少，而從雲端下地表的不多，「很少人像我一樣雲端地表幾番來回」，正因為曾經從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，「我覺得庶民有庶民的驕傲、權貴有權貴的榮耀」，地表與雲端是相從共生的關係，無論你如何自我界定，相信大家都對這個社會各有貢獻，只不過兩廂比較之下，在地表趴趴走還是比較符合我的生活志趣，「所以庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態。」

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