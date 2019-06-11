高雄發大財？知名餐廳「大八」遭投訴欠薪 業者澄清

2019-06-11 12:15

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高市知名的大八餐飲集團今被員工投訴欠薪，勞工局受理後稽查，確定有員工未領獲4月全額薪水，若查未經勞資協商，僅資方片面決定，將會面臨2萬至100萬元罰款，餐廳強調營運正常，因遇農曆鬼月到來，現金流量吃緊，才暫回復3、4年前2次給付制，並非積欠員工的月薪。

勞工局表示，上月接獲大八餐飲集團內場員工申訴，指公司有欠薪情況，要求資方支付，市府派人檢查，發現上月發薪日，有部分員工拿到全薪，也有人只拿到半薪左右，因有員工投訴，指資方未經勞資協商同意變更給付方式、時間，勞工局著手調查，同步要求資方提出說明。

不過，勞工局表示因勞工未集體申訴，目前不清楚受分次發薪影響的員工有多少，只掌握多數發生在內場員工身上，外場員工發薪時間、金額還算正常。

業者：現金流量吃緊 採2次發薪盼共體時艱

大八餐飲集團副總林啓安稱只是誤會，資方並非不支薪或欠薪，只因遇上農曆鬼月前夕，現金流量本就吃緊，因為3、4年前曾採2次發薪方式，希望員工們共體時艱，暫時回復之前發薪制度，今年6月初曾陸續向各部門說明，當然有員工支持，也有員工不願意，才會發生員工投訴情事，完全不影響餐廳營運，目前加強溝通協調。

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