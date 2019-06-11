不知反送中引發港人抵制高雄 韓國瑜：別因我晚發文就太情緒

2019-06-11 12:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜對反送中遊行第一時間稱「不清楚、不知道」，事後說明當時頭昏，引發港人怒氣、嗆抵制高雄；高雄市長韓國瑜今呼籲香港朋友，不要因為他晚了幾個小時發文、就太情緒性。

韓國瑜說明，所以他特別點出來，包括陸委會是晚上7點才發文、總統府是晚上9點才發文，那天他又是划龍舟，才晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解，絕對不代表說我們不關心香港。

香港9日發生百萬民眾上街抗議引渡條例，高雄市長韓國瑜先稱「不清楚、不知道」，昨改口發表6點聲明，還稱當時「因為頭很昏」、才會做出此類回答；香港民主黨立法會議員涂謹申對此表示「很想講粗口」，引發部分港人嗆抵制高雄。

涂謹申昨晚在臉書介紹韓國瑜是「有意角逐台灣總統選舉的國民黨高雄市市長」，並提到他答覆反送中修例百萬人遊行看法時，竟稱「不知道，不曉得」，此舉讓涂感到憤怒，他認為只有中國共產黨委任、小圈子產生的香港特首，才會賤視百萬港人民意。

涂謹申怒轟，真難想像在民主體制裡由選舉產生、台灣的重要城市市長會作出如此回應！，韓國瑜先前訪問香港，希望香港人喜歡高雄、喜歡高雄銷售的貨品，「為何要傷害香港人的感情」？他坦言：「我知道有很多香港人聽了韓市長的回應後十分憤怒，很想講粗口。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法