進中聯辦卻不知反送中？韓國瑜：就吃個飯、負面聯想太可怕

2019-06-11 12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕香港百萬人反送中遊行舉世震撼，高雄市長韓國瑜第一時間回應不知道，遭質疑「進過中聯辦卻不知反送中」。韓國瑜今指出，台灣政壇負面聯想真的太可怕了。

對於百萬港人上街的「反送中遊行」，韓國瑜受訪時竟表示「不知道、不曉得。」立委徐永明透過臉書質疑，畢竟之前才去過香港中聯辦的韓國瑜，不知道談妥了什麼條件？現在對港府或北京說三道四，恐違反當初的政治交易或協議。然而韓國瑜應該了解的是，當黨內總統初選競爭者郭台銘都表示「一國兩制」是失敗的，更指出當初這就是力勸韓國瑜不要進中聯辦的原因，一副韓國瑜昏庸無能的樣子。支持度往下走的韓國瑜還能默不作聲嗎？

台師大政研所教授范世平也批評，韓國瑜是首名進入香港「中聯辦」的台灣政治人物，難道這是選擇性記憶？

韓國瑜今說明，他覺得徐委員可能聯想太多了吧，每一件事情都聯想到非常多、非常負面。

他進一步指出，事實上，陸委會發文是晚上7點，蔡英文總統是晚上9點，因為大家根本就沒有想到香港街頭一下會爆出那麼多人上街頭，所以所有發文、聲明，一定是了解整個動態情況再處理。

韓國瑜強調，簡言之，總統府跟陸委會也沒有第一時間就發文，因為大家都不瞭解怎麼會剎那間激發這麼多人，所以發文一定是非常審慎的，這跟徐委員說的有什麼關係？他都不懂了，而且我們帶著十個高雄市議員到中聯辦，從頭到尾就是吃一頓飯，吃完飯就結束了，怎麼會談到今天什麼反送中的事情，這個台灣政壇負面聯想，實在是太可怕了。

韓國瑜重申，身為台灣人，非常關切香港，香港取得舉世的經濟成就，幾十年來有非常優良的傳統，包括法制、政風、效率及自由化，香港發展的四隻腳，發展都非常穩。

站在台灣立場，期待香港政府、人民一定可以找到一個理性對話的空間，祝福香港那邊一切順順利利。

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