韓國瑜花蓮造勢 正式登記參加國民黨總統初選

2019-06-08 17:59

［記者王峻祺、游太郎、王錦義／花蓮報導］力挺高雄市長韓國瑜選總統的花蓮造勢大會今登場，韓國瑜下午5點20分在夫人李佳芬陪同上台，正式宣布已登記參選國民黨提名總統初選，強調若當上總統「所有建設將不分城市、鄉下！」

韓國瑜說，2020是中華民國的生死保衛戰，一定要讓台灣人民脫離苦日子，民進黨執政後，3年來搞得大家劍拔奴張、藍綠惡鬥，百姓也變得不快樂，政治不應該離開人性，一樣可以很溫暖、熱情及歡笑。

他說，過去花蓮觀光客絡繹不絕，但曾幾何時，這2、3年來花蓮對外18條機場航線及重要的香港航班都斷了，對花蓮實在不公平，花蓮有好山、好水、好人才， 本身條件非常棒，徐榛蔚也稱花蓮像個武功高手，內功非常充沛，但因被交通限制而出不了拳。

韓國瑜說，如今正式登記參選國民黨總統提名初選，未來有機會領導中華民國，絕對不會忽視宜蘭、花蓮及台東的人民，我願意配合縣長們，讓蘇花改2期工程趕快完工、國道6號從南投接過來，讓台中及花蓮成為1日生活圈，並儘快完成環島高速路網，並拉近醫療、教育、交通建設及經濟發展的城鄉差別，強調「所有建設不分城市、鄉下。」

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