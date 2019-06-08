徐榛蔚現身韓粉造勢會 表態支持韓國瑜選總統

2019-06-08 17:07

［記者王峻祺、游太郎、王錦義／花蓮報導］韓粉花蓮造勢大會今下午在六期重劃區登場，主辦單位約4時47分號稱現場已超過12萬人，花蓮縣長徐榛蔚今早到新北市參加宜花東「花木蘭聯盟」簽署儀式，下午4點半趕回挺韓，上台後先跳原民歌曲「搖擺那魯灣」，大秀舞技炒熱氣氛，隨後致詞時直接表態「要讓韓國瑜當選總統」，呼籲民眾選一名能讓國家安全、百姓有錢的總統。

徐榛蔚說，過去3年，執政黨沒有兌現對花蓮的承諾，蘇花改二期、環島高速路網及國道6號都沒有，還加劇外交困境、兩岸對峙，宛如鎖國，鎖住了台灣的經濟和繁榮，今代表宜花東100萬名的鄉親，要向韓總統請命，把宜花東的交通作好，讓台中接花蓮的國道六號打通，打通任督二脈。

她說，韓國瑜是庶民，我們要選能夠苦民所苦的庶民總統，讓貨出的去、錢進的來，以前繁盛的花蓮機場、花蓮港，因現在兩岸對峙，飛機都沒有了，只剩國內線的船要開不開，韓國瑜讓我們團結一起，今天6月8日大家齊聚一起，代表要讓東台灣168、一路發。

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