韓花蓮造勢喊破10萬人 網友現場算椅子...不到1.6萬張

2019-06-08 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕力挺高雄市長韓國瑜選總統的韓粉花蓮造勢大會，下午2點45分正式開始，剛過中午六期重劃區已陸續湧入韓粉。主辦單位在3點46分時，宣佈現場突破8萬人，在4點25分時更喊破10萬人。對此，有網友在活動開始前到現場統計椅子數量，發現椅子不到1.6萬張，其他網友笑翻「看來一張椅子至少坐了10個人」。

網紅、現任PTT八卦板板主「四叉貓」劉宇好奇韓國瑜花蓮造勢會有多少人，趁著上午11點多活動開始前，前往造勢現場統計椅子數量並貼照片佐證，他統計現場共有五大坐位區塊。劉宇統計後發現，現場全部椅子只有15980張，「換句話說，現場椅子全部坐滿的話，人數就是一萬六千人起跳。」

劉宇在PTT貼出文章後引發網友熱議，留言笑翻「你這樣不乘十很糟糕」、「主辦單位還是會喊10萬的放心」、「實際人數超過三千萬吧」、「韓粉會疊羅漢，看來一張椅子至少坐了10個人」、「是13億人進場啦 」、「開玩笑 都破百萬了 你們這些人看不見？」、「看到有878787人」、「胡說那個場地可以容下23000萬人 外溢人數會不會算」。

臉書粉專「只是堵藍」對此大酸，「之前說花蓮造勢要破90萬人，可是椅子的數量怎麼才一萬六，這樣要怎麼讓韓導一飛沖天呢？」粉專還貼出有媒體統計現場人數的報導截圖，圖中可見，報導指下午2點56分現場湧入3萬人，未料下午3點33分就指出「主辦單位宣布現場湧入8萬人」。粉專驚呼地說，「那一天江湖上流傳著一種從天而降的掌法，半小時飛下來五萬人（誤）。」

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