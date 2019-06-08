韓國瑜丟下高雄事蹟再添一椿！「黃蝶祭」派副市長出席

2019-06-08 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃黃蝶祭自1995年開始，始於反對美濃水庫而舉辦的一場生態性祭典。過去高雄縣、市長都會親自出席，甚至連總統蔡英文也參加過，但韓國瑜就任高雄市長第一年，就缺席這場重要的祭典，跑到花蓮參加自己的總統造勢活動，改派副市長葉匡時參加；主辦單位對此不願多作評論，只希望不要因為政治失焦這場祭典的真正意涵。

主辦單位美濃愛鄉協進會表示，黃蝶祭主要是透過祭蝶的儀式，來表達對人類破壞大自然環境的省思，經由祭蝶儀式教育大家對於自然保育的重視及對於其他物種生命的尊重。

美濃黃蝶祭邁入第22屆，今上午9點在美濃雙溪熱帶樹木園開幕，今年打破往常的儀式型態，將祭典儀式分為森林區以及河流區，並分別請藝術家林彥伶帶領學員，在森林區以藤編裝置了《我們在樹上織了一個夢》、許文淵在河流區設置《共線無限》搭配儀式的進行。

今年儀式以返鄉作家劉崇鳳與自然引導工作者陳匡洵、劇場工作者陳紫綸帶領「身聲工作坊：致土地」的學員，於黃蝶翠谷的森林中即興表演，以前衛的方式與傳統祭典對話。

祭典也在森林劇場以禮敬天地崇尚自然的客家生態祭儀，劉崇鳳等以行動劇場的方式，邀請民眾一同走下樹木園旁的雙溪流域，在「共線無限」的作品下，進行向河流致敬的典禮。

美濃愛鄉協進會指出，起於護水運動的美濃黃蝶祭，再次回到河流之中，並透過「我們在樹上織了一個夢」與「共線無限」兩件民眾參與的環境藝術創作，串連接起森林與河流的緊密關係。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法