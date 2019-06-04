被爆料外遇是要「鬥倒李佳芬」？ 韓國瑜：沒有夫人干政問題

2019-06-04 17:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜婚外情與外遇生子？資深媒體人黃光芹加碼爆料，吳子嘉爆料目標是要「鬥倒李佳芬」；韓國瑜今表示，太太這段時間都在幫忙弱勢，沒有夫人干政不干政的問題，

韓國瑜說，他從來不太願意講太太在高雄做些什麼？但再重申一遍，他太太在高雄這段時間，絕大部分時間體力都用在孤兒院、還有腦性麻痺、重度身心障礙者與一些毒寶寶、外勞留下的小朋友等，這兩天則專門幫一些育幼院孩子讀大學學費不夠部分，正在跟善心人士來求助。

韓國瑜表示，那為什麼過去不講，因為沒有什麼好講，這本來就應該要做，所以說講夫人干政這些有的沒的，我們是不能接受。

他強調，站在他們（夫妻）的立場，能做多少幫高雄、就盡我們的力量去，包括昨天的珍珠媽媽，成立全台第一所幫助未婚少女的空間，我們能做多少算多少，沒有什麼夫人甘蔗、不干政的問題，這一點要向社會各界說明白。

至於黃光芹指稱黃文財是「內應」？韓國瑜表示不太理解，因為這裡面、不知道人與人之間是否有矛盾？是不是有重傷？黃光芹女士的講法，自己應提出說明。

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有婚外情，甚至還有私生女，原本說3日要爆更大料卻突然縮手，整起事件讓外界霧裡看花。資深媒體人黃光芹則加碼爆料，據她所知王小姐及其侄子進北農任職是確有此事，但私生女一事則有待商榷，而這些爆料的目標，為的就是要「鬥倒李佳芬（韓國瑜夫人）」。

黃光芹指出，這些爆料共通點就是有一個「鬥李佳芬集團」在操作，原因是李佳芬是管事的人，「在管事的情況之下，就是許多人他們可能對於李佳芬是有反感的」，甚至有幾個人異口同聲的說，李佳芬很過分，「（韓幕僚）某些人走是因為她的原因」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法