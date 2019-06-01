外遇生女疑案 韓國瑜告吳子嘉妨害名譽

2019-06-01

〔記者黃捷、洪定宏、王榮祥、楊心慧／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜和王姓女子外遇生女，並給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜昨天下午前往台北地檢署提告妨害名譽，指吳講話可信度值得懷疑，要吳拿出證據說明孩子在哪、錢在哪，並呼籲媒體別再引用這些爆料，否則將研究提告，「我實在不想走到這一步」。

要求吳說明孩子在哪 希望檢察官儘速開庭偵辦

韓國瑜上午也在議會強調，希望提告後，檢察官能儘速召開偵查庭，因為只有檢察官才能讓真相大白、還這件事情真正的公道。高市新聞局長王淺秋轉述，市長夫人李佳芬已經知道這件事，她相信也支持韓國瑜對吳子嘉提告。

韓國瑜原打算向法院提自訴，下午改向地檢署提告，外界質疑他想藉偵查不公開逃離初選關卡。韓表示，大家聯想太多，律師只是就他個人權益受到的損害，請求檢察官主持公道。

韓國瑜說，台灣是法治社會，他希望社會祥和，人與人之間能夠更親密、感覺更美好，所以從去年選高雄市長到現在，一路被黑、被中傷、被造謠、被傷害，從來沒有提告，但吳子嘉講他在外面有小孩，找黃文財送一大筆錢，他必須請求檢察官出面主持公道，才會按鈴申告。

媒體詢問韓與王小姐的關係，韓國瑜指出，證據會交給檢察官、靜待檢察官調查，他覺得現在社會紛紛擾擾，唯一能堅信的就是司法，吳子嘉的爆料完全是謊言、是抹黑，所以一定要提告。吳子嘉有責任拿出證據，向社會大眾說明孩子在哪、錢在哪、多少錢，如何送，都要交代清清楚楚。

安排王小姐親屬進北農 韓：依法任用

有媒體爆料，韓國瑜在台北農產運銷公司任總經理期間，安排王小姐親人進北農工作，韓回應說，事情一碼歸一碼，不要一大堆事情越攪越多，強調一切人事都是依法任用，且符合專長，歡迎大家去查。

北農主秘路全利則表示，北農有這名男性員工，目前在批發市場工作，但不知是否為王小姐的親屬，也沒有聽說過這件事。

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