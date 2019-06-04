吳子嘉爆料「他」裡應外合？ 黃光芹：目標「鬥倒李佳芬」

2019-06-04 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有婚外情，甚至還有私生女，原本說3日要爆更大料卻突然縮手，整起事件讓外界霧裡看花。對此，資深媒體人黃光芹再爆料，據她所知王小姐及其侄子進北農任職是確有此事，但私生女一事則有待商榷，而這些爆料的目標，為的就是要「鬥倒李佳芬（韓國瑜夫人）」。

黃光芹3日晚間在三立《鄭．知道了》表示，針對吳子嘉接連爆料韓國瑜有婚外情、私生女，她表示，爆料韓國瑜婚外情這部分，「我覺得是相當鞏固的，且消息來源很確定，他爆的細節包括王小姐與其姪子等等，這些事情都是對的，我可以辨識。」

黃光芹說，吳子嘉所說私生女的爆料，她不願意背書，因為她認為吳是被其他消息來源給設計了，「所以這個部分在時間上，對於私生女的真實性，他是兜不攏的」。

黃光芹指出，這些爆料的共通點就是有一個「鬥李佳芬集團」在操作，原因是李佳芬是管事的人，「在管事的情況之下，就是許多人他們可能對於李佳芬是有反感的」，甚至有幾個人異口同聲的說，李佳芬很過分，「（韓幕僚）某些人走是因為她的原因」。

黃光芹還透露，吳子嘉爆料有一個關鍵人物裡應外合，就是韓國瑜的親信黃文財，「為什麼韓國瑜這麼私密的事情，而且找他作為掩護，為什麼這麼私密的事情，還會傳出去」。

她說，因為在吳子嘉爆料時，黃將人事時地物講得清楚，說韓和王小姐只是牌咖，因此她認為，在這個「鬥李佳芬集團」裡面，黃文財應該是「裡應外合的角色」。

黃光芹還說，韓國瑜近日已到北檢按鈴控告吳子嘉，但最後會撤告，且雙方會和解，甚至韓國瑜還「私下找孫大千打電話給吳子嘉，希望他以後能夠多幫韓國瑜。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法