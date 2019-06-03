2020大選議題設定 彭懷恩提「六字箴言」

2019-06-03 12:18

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道造勢，即管主辦單位宣稱有40萬人到場相挺，但網路上仍出現不少反對聲量；對此，世新大學新聞傳播學院前院長彭懷恩指出，韓國瑜相較於台北市長柯文哲，年輕世代較支持柯的，放眼2020大選的議題設定，彭斷言，民進黨搶「統獨」，柯文哲搶「世代」，韓國瑜搶「階級」。

中華傳播管理學會今舉行「總統選舉民調發表會」，由理事長賴祥蔚、創會理事長彭懷恩及常務理事鈕則勳等人共同發表看法。

針對網路上的「韓黑」現象，鈕則勳分析，韓國瑜對整個年輕族群的經營，在深化程度上，還有局限性，韓對「韓粉」的威力已有相當程度的滿意度，認為已有「金鐘罩」，已百毒不侵，並未剖析韓粉的人口結構比例；凱道造勢可能是年齡比較大佔多數，年輕族群比例相對較少。

紐則勳說，網路上對質詢韓國瑜的高雄市議員黃捷是讚揚的，年輕族群崇拜黃捷做為「新鄉民女神」的印象，對韓有相當程度的不利性，特別是質詢被對手打出缺口，韓卻未反制澄清，其他民進黨議員發現缺口，集中火力攻擊，韓又沒積極防堵，選民流失的可能性就會越高。

彭懷恩則認為，韓不是不知道年輕族群多支持柯文哲；民調顯示，柯在20～29歲的支持度超過五成，韓要動這塊很困難，他也不年輕，柯很聰明，講話直白但仍較屬菁英，韓的戰略很簡單，就是「莫道人間苦人多」，希望用這句話一路打到總統府為止，就是為窮人、中下階層所打的人民戰爭。

彭懷恩說，柯文哲當年是贏在「世代」，這次選戰，如果統獨不能發揮議題設定效果，世代不是「Big issue」（重大議題），如果落到韓國瑜大戰略裡面，就是打階級戰爭的話，韓一定贏，現在就看誰搶議題；民進黨一定搶「統獨」，柯P一定搶「世代」，韓國瑜一定搶「階級」，大家等著看。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法