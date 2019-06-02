受訪答手機民調被K 賴清德：蔡總統誤會了、言重了

2019-06-02 21:29

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨總統初選進入白熱化，針對行政院前院長賴清德擔心手機民調抽樣有問題，蔡英文總統今天暗批賴「手機民調抽樣沒有問題，這不是負責任的政治人物應有的想像」，對此，賴清德今天下午受訪時直言「蔡總統誤會了、言重了」。

賴清德表示，投入初選這二個月以來，他一直遵循不要互相攻擊，顯然在這個議題上「蔡總統已經對我展開人身攻擊」，針對這個議題，是源於有天媒體問他蔡陣營已在國營事業發動收集手機號碼，當下他回答這要黨中央查明，當事人要對外說明，避免造成誤解，並對整個初選的公平性產生質疑。

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