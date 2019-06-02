手機民調之爭 賴清德：總統已對我展開人身攻擊

2019-06-02 15:28

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選納入手機民調，總統蔡英文陣營傳出疑似蒐集手機號碼，前行政院長賴清德也說，各縣市都有發生；蔡反駁：「民調都是隨機取樣，不可能受事先安排的影響…聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物」；對此，賴清德今表示：「聽起來，總統已對我展開人身攻擊」，呼籲蔡應守住君子風範。

賴清德今出席「六四30週年暨二二八72週年聯合紀念活動」，活動籌委會執行長、現場總主持人袁紅冰致詞時，提到活動的兩個重點，一是「摧毀中共暴政，審判六四屠夫」，另一則是「拒絕一國兩制，保護自由台灣」，並盛讚賴清德是「英雄」，是政壇清流，在污濁的時代，為台灣承擔起國家責任。

賴清德離席時，媒體詢問，針對手機民調一事，蔡總統表示，賴前院長從政這麼久，應該很了解民調的作業方式，民調都是隨機取樣的，不可能受事先安排的影響。任何政治人物在做組織工作的時候，都會去找尋一個跟他的支持者或者是潛在的支持者，溝通跟傳遞訊息的方式，不能把這個跟要進行的民調連結，然後去聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物。

對此，賴表示：「我想總統言重了」，很遺憾，這場初選他一直主張不要互相攻擊，但聽起來，總統已經對他展開人身攻擊，如果總統願意負責任地去瞭解昨天記者會的狀況的話，不難了解。

賴說，當時記者問他，小英陣營在利用中油產業工會收集民調，問他意見。他說請中央黨部查明，必要時也請當事人說明，釐清社會疑慮，讓社會對民進黨的初選更有信心，他並未做其他指控，希望蔡能了解清楚，這場初選是黨內初選，應力行君子之爭，尤其是到最後的關鍵時刻，希望蔡總統能夠守住君子風範。

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