傳遭中國制裁！菲國防部長當場笑出聲 提「祖宗」超狂回嗆

菲律賓國防部長鐵歐多洛（圖中）。（法新社）

菲律賓執法部門近日抄了位於東米薩米斯省的「三佳鋼鐵公司（Sanjia Steel）」，並當場逮捕69名涉嫌違法的中國籍員工。外傳菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）因此遭中國列入制裁名單。近日他在媒體聯訪時被問到相關問題，他當場大笑，還大方拿自己的「華裔血統」反酸北京。

根據菲律賓主流媒體《ABS-CBN》報導，這場行動被菲國軍方定調為「排除了對國家安全的重大威脅」。但中國駐馬尼拉大使館隨即跳腳，嚴厲譴責菲方是「選擇性且歧視性執法」，甚至警告此舉會破壞兩國經貿。一名消息人士聲稱，這次行動後，鐵歐多洛及其家人已被中國禁止入境，且中國當局目前已經在清查鐵歐多洛及其家人在中國境內可能擁有的資產，一旦發現就會將其凍結或提出限制。

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據報導，鐵歐多洛聽到自己被中國制裁的消息時，先是忍不住笑了出聲，隨後聳肩表示：「我在中國沒有任何資產，也沒有打算去那裡。」他補充，自己原本是想去中國走走的，聽說那邊食物很好吃，人民也很友善，他接著話鋒一轉表示：「但這些美好，全都被他們那種『霸凌型』的政府給掩蓋了。所以，這是一個錯失的機會。如果一個政府的所作所為，根本不尊重我們國家公民的權利，那就算了吧！」

拿自己血統開酸！ 鐵歐多洛：我祖先跑到菲律賓是對的

鐵歐多洛接著談起自己的家族史，表示自己具有華裔血統，外曾祖家族為福建漳州華僑。他諷刺地說：「我有1位祖先，大概6、7代以前來到了菲律賓。我只能說，他的決定非常正確，來到這後就再也沒有回去！要不然的話，我現在可能也不會是今天這樣的身分。」

鐵歐多洛說，這起搜查行動是有依據的，外交部先前也已回應過，並不是針對中國公民，只是查獲的這些大型非法案件，當事人剛好就是中國的公民。「髮際線」偏高的他更開玩笑表示，這起制裁傳聞背後的政治操弄和動機，簡直「比我的額頭還要亮，根本不值一顧」。

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