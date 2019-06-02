總統初選民調被操控？民進黨：公開透明辦理選務

2019-06-02 10:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對有報導質疑民進黨總統初選民調遭到操控一事，民進黨發言人周江杰表示， 中央黨部定會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

民進黨總統初選民調為6月10日到14日。行政院前院長賴清德昨被問到，傳出台灣石油工會理事長跟會員搜集手機號碼，甚至有錄音檔傳出民進黨前祕書長洪耀福搜集手機電話時，賴清德說，「不是只有這個工會」，大概在各縣市很多團體都發生。

周江杰指出，根據民進黨中執會最新決議的民調辦法，總統初選的民調抽樣規則如下：

第一類公職民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定之各單位執行民調。市話以民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體，末二碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季之國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末五碼隨機。

其中，住宅電話「末二碼隨機」，與手機「末五碼隨機」所產生的號碼，可以涵蓋目前761萬戶住宅電話與2922萬手機用戶。手機與市話抽樣程式已於上週5月31日經由民進黨民調委員會外部委員完成查核。本週6月6日正式抽樣前，也會請蔡英文、賴清德雙方陣營指派之專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作。

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