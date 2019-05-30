總統初選辦法修改遭質疑 鄭運鵬：與時俱進才能貼近真實

2019-05-30 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨中執會昨以「共識不經表決」通過中執委提案，修正民調辦法；對此，前行政院長賴清德昨深夜在臉書發文，表達強烈遺憾。立法院民進黨團書記長鄭運鵬今表示，民進黨上次有進行總統初選民調已是8年前的事，8年來手機、市話及政治環境差別很大，辦法需與時俱進，才能貼近大選的真實狀況。

鄭運鵬說，昨天中執會的決議很清楚，就是對於總統初選的作法、期間，還有民調的方式，這是關鍵，中執會是用沒有異議的共識通過，也沒有表決，現場各方的代表都在，這部分應該沒有問題。

鄭運鵬指出，外界可能質疑，民進黨總統初選在民調上做了改變，但上次有進行民調已是8年前的事，8年來的市話、手機狀況跟政治環境其實差別很大，用民調的方式來做提名，是希望最接近選舉的真實狀況，拘泥民調辦法都不能動，或拘泥對手是誰，反而會跟明年1月的選舉有很大落差，這並非做初選提名的本意。

「民調的結果和大選的狀況很接近，這才是我們選擇最佳候選人的方式，」鄭運鵬強調，如果拘泥一定只能用市話，甚至市話後面還不能隨機跳號，造成永遠都是那些樣本數，有很多接到民調的市話，變成好像是10～20年下來變成職業的民調回答機器，這變質了，應該與時俱進。

鄭運鵬表示，這次既然有兩位實力很強的參選人，就應用符合現在台灣社會生活的狀況進行民調，這點並未對蔡英文或賴清德有利，而是本來就該這樣改變，當初在做總統初選時設想相對單純，覺得民調不用這樣思考，這個果然付出很大的代價，這3個月在裡面攪得很痛苦，現在終於塵埃落定。

鄭運鵬說，希望兩位參選人跟他們的支持者，都能秉持昨天卓榮泰主席的呼籲，不要攻擊對方的參選人和他們的支持者，這點才是會讓民進黨順利產生候選人而且團結勝選的一條路。（10:05更新）

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