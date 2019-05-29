再戰中執會》卓榮泰籲團結：有任何不滿可以針對我或羅文嘉

2019-05-29 17:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕歷經2個多月協商及爭論，民進黨中執會今通過總統初選日程相關事宜。民進黨主席卓榮泰會中談話表示，他要誠懇的拜託全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。有任何的不滿，可以針對他，或是針對黨秘書長羅文嘉，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。

中執會今共識不經表決通過嘉義縣長翁章梁等24名中執委連署提案，總統初選民調採手機、家戶民調各半，對比式民調三人對比，納國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，6月10日至14日進行民調。

民進黨發言人李問會後轉述卓榮泰會中談話。卓榮泰表示，翁章梁執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲執委的反對意見我們納入紀錄。中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。

卓榮泰說，他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，但因客觀事實，我們也做出調整。今天仍然希望在討論中，彙集各種意見及立場，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央的同仁能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。

卓榮泰說，最後，他要再強調一次，民進黨真正的目標是明年1月11號的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。我們也清楚初選之後，需要大量的整合工作，真正困難的挑戰現在才開始。

卓榮泰說，所以他要在這裡誠懇的拜託，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。有任何的不滿，可以針對我，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。

卓榮泰表示，因此，他不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」等話語。我們只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序得出的候選人，我們才有可能團結合作，才有機會勝選，這點要再次拜託大家。

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