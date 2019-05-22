賴清德：蔡贏韓或我輸韓 我都無條件支持蔡英文

2019-05-22 19:50

相關影音

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，討論總統初選議題，並且開放直播，會中雙方僵持不下，主席卓榮泰宣布休息，前行政院長賴清德則突然現身民進黨中央黨部，停留了大約兩小時後，賴清德到民進黨記者室召開記者會表示，他來提出一個新方案，只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，他會無條件支持蔡英文。

賴清德進一步說，他提出一個新方案：

第一個狀況：蔡英文若贏韓國瑜，他將會無條件支持蔡。

第二個狀況：若他沒有贏韓國瑜，他也會全力支持蔡英文連任。

第三個狀況：他贏了韓國瑜，韓國瑜又贏小英，他希望小英總統和民進黨可以支持他，提名他競選總統。希望這個新的策略可以提供給黨內思考。

賴清德說，他當初參選就是希望贏得總統大選，如果小英已經贏過國民黨候選人，他理應支持小英，如果他沒有贏，也會無條件支持蔡英文；剛剛有經過簡單討論，希望下次中執會可以就這個案子討論，這週五人協調小組也可以討論。

不反對民調納手機 指盼協調勿停滯不前

賴清德說，黨目前的初選辦法民調是打市話，若要納入手機，他也不反對，至於手機民調的比例交給黨中央、五人小組來協調。他只是來表達新方案，避免協調停滯不前，希望可以協助解這個局。

賴清德強調，千萬不要解讀為他是要沒收中執會，競選中更改選舉辦法，很難得到社會信任。

至於民調是否納入柯文哲，賴清德說，目前就是跟主要政黨，希望不改變現行機制。

民進黨中執會後說明：

民進黨中執會直播：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法