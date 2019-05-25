賴清德說民調找「郭台銘」也可以 蔡陣營這樣回

2019-05-25 17:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行，蔡英文總統與前行政院長賴清德陣營針鋒相對，賴今天受訪指出，會提出對比民調對象是韓國瑜，是參照22日小英總統陣營提出的人選，如果想要找郭台銘，這個也可以考慮。對此，蔡陣營發言人阮昭雄回應，蔡陣營主張就是「三方對比」，並且加入台北市長柯文哲。

賴清德先前提出對比民調對象是韓國瑜，賴清德今天下午到北港朝天宮參拜媽祖時指出，是參照22日小英總統陣營提出的人選。

賴清德也表示，22日中執會裡面，小英總統陣營提出三個方案，其中民調對比對象的主要政黨人選是韓國瑜，他尊重也沒有其他意見，如果想要找郭台銘，這個也可以考慮。

對此，蔡陣營發言人阮昭雄回應，「我們的立場就是主張主張初選要納入手機民調，還有要跟高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲三方對比。」此外， 蔡總統也尊重主席的議事主持及中執委的討論，盼集體智慧能夠尋求公正合理的方案，總統也會尊重中執會經由民主機制所做成的決議。

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