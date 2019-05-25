民進黨29日中執會 賴清德：會前往表達「贏的策略」

2019-05-25 12:18

〔記者張聰秋／福興報導〕民進黨總統初選紛擾不斷，黨中央下週三（29日） 將開中執會討論當天決定事宜，總統蔡英文陣營將由前行政院副院長林錫耀代表出席，對此，前行政院長賴清德今在彰化縣受訪指出，只要中執會邀請他就會去，他也認同29日當天初選辦法一定要定案，要儘速決定，避免基層焦慮和明年選舉。

正值西瓜產期，1年1度的西瓜節活動，今在彰化縣福興鄉麥厝村九玄寺登場，賴清德應邀參加，民眾現場喊總統加油、喊「蔡賴配」的聲音都有，賴清德上台致詞後也大啖西瓜，誇讚彰化西瓜與台南學甲西瓜一樣棒，「都很好吃！」

賴清德受訪指出他會參加中執會，陳述他提出明年總統大選民進黨「贏的策略」，希望中執會謹慎思考。

賴清德表示，他要參加29日中執會原因很簡單就是要黨和諧，更要避免黨內初選的選舉辦法一改再改，民主選舉制度一再被修改，對民進黨的傷害更大，只要可以解決這個問題，讓民主制度可以繼續維持，對於中執會的邀請，他一定會出席。

賴清德表示，初選的辦法已經公告了就要執行，否則難取信於社會大眾，這個就是他希望黨中央和中執會都要體認到這一點，否則的話，不僅僅涉及法律問題，同時也難以得到社會的支持，黨的選舉辦法既然都已經公告，也在執行了，他也根據公告的選舉辦法登記參選，沒有理由選到一半再來更改選舉辦法。

他指出，為了避免初選的選舉辦法在選舉中被更改，無法取信於社會大眾，他提出1個「贏的策略」，簡單的講，就是對台灣這場大局，蔡英文總統守得住，我們（指他自己）就支持她，如果他個人沒有辦法扛起這個責任，他會支持蔡英文總統，但是只有1種狀況，當蔡英文總統守不住的時候，而他又有能力扛起這個責任，請黨能夠提名他。

賴清德強調自己用心良苦提出上述「贏的策略」，是為了維持民進黨民主選舉制度的完整性，他說，他提出「贏的策略」後引來批評和誤解，但這些都不重要，請大家能夠看到他提的「贏的策略」裡面的意義，就是希望能夠維持黨制度的完整性，同時又能夠促進黨的團結與和諧，大家一起打贏明年的選戰，也維持對蔡英文總統的尊重，以及他投入選舉的初衷。

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