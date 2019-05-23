謝志偉喊話賴清德：「反英」和「挺賴」是兩回事

2019-05-23 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會22日討論總統初選期程等事宜未有共識，前行政院長賴清德提議，跟韓國瑜做對比民調來決定民進黨總統人選。對此，駐德代表謝志偉表示，這不是又違反「民主」規則？他更以老（戰）友身分向賴清德喊話，「反英」和「挺賴」是兩回事！

謝志偉在臉書表示，22日民進黨中執會開得相當離奇，但他要跟大家確認一件事：決定作「對比式」民調，是「回歸」也「符合」民進黨自己的「民主」規則 （如果一定要初選的話），賴蔡雙方都無異議同意，至於「對比」的「對象」是誰或怎麼決定，是另一個問題。

謝志偉指出，賴清德逕自决定「對比的對象」是「韓國瑜」，不論有無誠意，但民進黨的機制尚未決定以誰為對比之對象，就有參選人挑好「對象」並據以設定輸贏條件，不是又違反了一次「民主」規則？然後賴又説「任何人要贏一定要乾淨的贏」，這當然不會是在懷疑自己。

謝志偉說：「一開始就知道『對比式』民調作不了的挺賴陣營（其實説反英陣營應該比較正確）就先拼命作『互比式』民調以『證明』小英輸賴一大截，並藉此指控『都已開賽了，才改規則，就是因為小英輸不起，拖時間，最後一招就是沒收初選，再不行，退黨參選威脅民進黨（中央）就範』。」

謝志偉質疑，若不延後，難道就是要作「互比式」的嘍？那是誰在違反「應作對比式民調」之民主規則？因此不能不延後的原因才不是什麼「小英耍賴」，而是要求立即照民主規則做初選的對比式民調根本無從作起！

「我還是認為，行政院長挑戰提名他共事直到九合一選舉的總統是有先天的基本矛盾。」謝志偉透露，「猶記得，去年八月我返國述職，蒙您單獨接見，我聽您作為小英的行政院長對政府各重大政策侃侃而談，從綠色能源到轉型正義，從年金改革到國家認同。告辭時，我的心情是十分愉快並對台灣充滿信心的。這個信心在七個月後卻夾雜著了許多憂心」。

謝志偉最後向賴清德喊話，他今以多年老（戰）友的身份提醒：「反英」和「挺賴」是兩回事啊！

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