中執會攻防》討論總統初選日程 首開放網路直播

2019-05-22 14:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今將討論總統初選日程及民調執行細節，預料蔡賴陣營將有一番交鋒，民進黨中執會稍早則通過中執委王定宇提案，將在會中討論第五案「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」時，開放網路直播。

有跨派系中執委預備於中執會提出三項提案，建請中執會議決，包括修正民意調查辦法，總統初選民調納入手機民調，手機市話比例各半；初選民調採對比式三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲；總統初選時程表，訂於6月10日至6月14日辦理總統初選民調。三項提案預料獲得跨派系多數執委的支持。

中央黨部也依照先前三次事務性協調會議結論，提出黨中央規劃草案，5月25至6月9日兩場舉辦初選電視政見發表會，6月10日至14日執行總統初選民調，6月19日中執會公告初選提名人。民調則依現行辦法執行。但黨內預料黨中央版草案通過可能性不大。

蔡英文陣營代表、前民進黨秘書長林錫耀會前受訪表示，今天有中執委共同的提案，其實也是針對這幾天大家討論的焦點，中執會討論重點只有2個，第一就是手機是否納入民調，第二是否把無黨籍柯文哲參選因素納入做對比式民調，「沒有那麼可怕或不容易懂」，社會應可做公論。中執委很多是縣市長、立委、議員，他們一定會依據社會對民進黨期待，做出最好判斷。

林錫耀說，上週五協商有初步共識，雙方願意把手機納入，只是比例沒談出結果，雙方也同意對比式民調，避免因互比式民調讓非民進黨支持者替民進黨決定黨的提名人，上週五共識大家都簽字了，這就是下午中執會很好的討論基礎。在這樣的共識基礎上，只要經過充分交換意見，應該可以做很好決定，明年1月11日才是真正勝敗，黨內競爭既然不能免，就要為誰能代表民進黨贏得明年1月11日的勝選，訂出最好的策略和遊戲規則。

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