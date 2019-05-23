撇「偷襲」中執會 賴清德：這是一番苦心

2019-05-23 20:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德昨在中執會休息間突赴中央黨部，拋出「只要蔡總統在民調贏過國民黨韓國瑜，他會無條件支持蔡英文」的新方案，遭疑「偷襲」中執會。賴清德今接受網路節目專訪表示，他提出新方案「不是偷襲，這是一番苦心」，希望在中執會僵持不下時提出方案，看大家能否進行，他所提「贏的策略」也沒有修改現行選舉辦法。

賴清德說，他21日晚間才得知對方陣營要在中執會提案修改民調規則，他認為，一旦民進黨初選失去公信力，要贏得國人支持很困難。黨的制度不能更改，否則後患無窮，若黨內派系連橫就可以更改規則，黨會受到波及。

主持人詢問，若比民調後，他和蔡都沒贏韓國瑜，但賴只輸韓0.1％，蔡輸韓國瑜30%，是否也要讓蔡？賴清德則說，「這更顯得我的苦心」。若現在更改選舉方法，對黨的後續發展非常不利，任何人贏得初選，都難取信台灣社會。

這場總統初選是民進黨最長的，也從沒見過初選已經公告、選舉已經進行，「邊選邊改」，若民進黨沒辦法維持民主和進步價值，不知道民進黨未來能否持續得到國人支持。

對於昨有中執委在會中以「時代已經不同」為由支持修改總統民調辦法，改為手機民調各半，賴清德則說，「辦法不是不能改，但要適任下一任」，若遊戲中重新更改會有法律問題。

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