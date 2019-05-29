媒體公佈加入柯P民調 賴清德：還會有變化

2019-05-29 00:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕賴清德今天接受民視專訪，在專訪中，被主持人問到週三若通過蔡英文陣營的初選辦法，他說，如果發生的話，當然對民進黨是一個，嚴重的傷害，這場初選的公平性就很難受到社會的支持。對於媒體昨天公布民調指出，賴受到台北市長柯文哲影響較大，賴清德也認為，選舉還有七、八個月，還會有變化。

民進黨週三將召開中執會，會中有兩初選草案版本，一為黨中央版，採取對比民調，若雙方對主要對手沒共識，或主要政黨對手未出爐，就用互比式民調，並且採用全市話，賴清德陣營支持黨中央版；蔡英文陣營版本為三人對比（加入台北市長柯文哲），手機、市話各佔五十％。

賴清德指出，黨的初選辦法三月十三號就已經公告了，他和蔡總統都是根據這個公告的初選辦法，原本希望能夠在五月底前完成初選，但是看起來最快也要到六月中了。週三小英陣營會不會另外堅持要修改辦法，這他不知道「但我希望不要」。

「只要小英總統守不住，我又扛得起來，請大家能夠支持我。」賴清德說，因此他提出贏的策略，只有在他贏得國民黨候選人、小英總統卻沒有贏的狀況下，請民進黨能夠提名他。

賴清德說，他希望能用原來的制度，小英的陣營是想要修改選舉辦法，一個是維持制度，一個是破壞制度，中執會若要將新的制度適用在這一屆，社會會認為，民進黨的初選制度被破壞。

被問到是否遊說中執委通過自己的方案，賴清德認為，如果一一遊說就把他們看小了，大家在民主的運動路程上面，其實大家都共同努力過，未來我們有共同的責任，就是要團結打贏選戰。

對於主持人點名桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌等人，為何不跳出來維護民進黨的傳統？賴清德是否對他們失望？賴清德說，他不會在大局上面，用這樣的詞去形容，「我想我知道，因為每一個人在這個大局裡面，他們都有他們的責任。」

主持人詢問，民調若納入台北市長柯文哲和手機樣本，根據媒體二十八日民調顯示，若柯文哲參戰，對賴清德的民調較不利。對此，賴清德重申，若想要更改辦法，應該只能適用在下一任。柯文哲加入對雙方都有影響，但應該根據公告初選辦法來走。他也透露，自己有做民調，但他不認為如此（自己民調受到柯文哲影響較大），選舉還有七、八個月，還會有變化。

賴清德說，柯文哲問題出在他的兩岸，目前還沒有看他提出政策，他就是簡單的（兩岸一家親）這句話，未來要怎麼帶領國家，他目前還沒提出，要接受檢驗的地方還很多。

至於有英系人士提到周伯倫當年也改變初選方式，賴清德也提到，當時的周伯倫是多席次選舉，該選區有六席，民進黨主張提名三席，而周伯倫黨員票輸掉了，可是他民意調查排第二，所以周建請黨代表大會徵召他參選，後來變成提名四個人。這是兩種狀況，如何能夠相提並論？

賴清德說，雖然支持他的中執委比較少，但社會面上面，他的支持率比較高這是事實，「我相對有競爭力。」

被問到若賴清德贏得初選，蔡英文總統輸了，蔡英文總統身邊很多，非常痛恨賴清德院長的人就會跑去跟柯文哲合作，其中有人的小孩都在柯文哲的陣營。對此，賴清德表示，有朋友叫他等民進黨輸掉再來接黨主席，準備二〇二四年大選，但他認為最正當的方法，就是基於對土地的使命，出來參選。

賴清德也呼籲，媒體不妨再請教一下蔡總統，黨的初選辦法裡面有規定，就是大家一定要接受初選的結果。他也希望，大家應該要多去站在捍衛制度面的立場。

主持人問到，賴清德的年輕票為什麼比蔡英文少？「你年紀還比蔡英文總統小」，賴清德說，初選過後可以克服，他會拿出一些，對年輕人最關心的政策出來。

至於柯文哲到底會不會參選，賴清德則認為，柯文哲還沒有做最後的決定，他到現在還沒有做決定，柯現在也沒有去連署。「就說他現在也沒有，具備參選的資格。」

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