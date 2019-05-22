小英、賴神吵手機民調 專家提醒：關鍵在這

2019-05-22 23:49

〔記者謝君臨／台北報導〕針對民進黨總統初選是否納入手機民調，手機與市話的比例多少，目前仍未有定論；有學者指出，手機在年輕族群的使用率高，市話則傾向年長者，成為蔡、賴陣營爭執的主要考量；但民調業者強調，兩者經加權後差異不大，重點是中央黨部所拿出的手機樣本，其公正性是否能獲得兩造陣營的信任。

中正大學傳播學系訪問學者曾建元表示，因為白天大家要上班，家戶電訪的時間通常是晚飯過後，這時在家中的，大多是夜間沒有活動、應酬，且較少用或不會用手機的年長者；反之，年滿廿歲的大學生族群，住在家裡的比例不高，通常是住在學校或外縣市；因此，兩種民調所觸及的選民結構差異很大。

曾建元說，一般而言，蔡英文在推動同婚等比較前衛的議題上，較贏得年輕族群的青睞，特別是在同婚專法三讀過後，很容易產生議題切割的效果；至於賴清德過去給外界的印象，則為「務實的台獨工作者」，這會讓有強烈本土認同者，更為欣賞；因此，蔡賴陣營雙方的主張，應該也與族群、世代分布相關。

曾建元認為，考量使用趨勢，納入手機民調實質上較公平，但現在問題是程序上的公平，過去民進黨初選規則並未納入手機民調，現在突然要改變遊戲規則，我們也很清楚，這改變對誰比較有利，這牽涉到程序公平的問題，在民進黨內部權力拉鋸的過程中，遊戲規則怎麼調整，涉及雙方陣營勝選的盤算。

趨勢民意調查公司總經理吳世昌也指出，手機民調在年輕人、高教育的比例較家戶電訪好，家戶電訪在年輕人的部分較吃虧，不過，理論上這兩種調查方式都是機率抽樣，如果能做到很好的機率抽樣，做出來的結果其實差異不大，且做完民調之後還要加權，針對年輕人或年長者的比例進行調整，結果不會差太多。

吳世昌強調，蔡、賴陣營的爭議是公平性的問題，而非要不要做手機民調，或手機民調的比例；若要改既有制度，程序上需有正當性；再者，很多人懷疑手機民調的公正性，但民調公司是根據中央黨部所提供的電話樣本來打，因此，黨部在提供電話樣本時，如何讓雙方覺得樣本是沒有問題、是公正的，這才是重點。

淡江大學公共學系教授陳銘祥說，年輕人當然都有手機，年長者也差不多都在使用，所以計較這個意義不大，重點是能否拿出一些東西來感動選民，這個才是關鍵，讓選民能有激情，才真正有影響。

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