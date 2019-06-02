大肚參拜支持者擠爆 蔡英文強調顧主權：民主關鍵時刻

2019-06-02 18:02

〔記者陳建志／台中報導〕總統蔡英文力拚民進黨總統初選過關，今天前往台中市大肚永順宮參拜五府千歲，數百位支持到場力挺，她相當感動地說，中國對台灣文攻武嚇越來越強，但她就任總統3年來謹守主權沒有讓步，維護台灣的尊嚴，讓國際知道台灣人有決心保護民主、自由和主權，強調「這一局很清楚」，就是顧台灣主權和民主自由的生活方式，盼鄉親未來4年讓她繼續帶領台灣。

蔡英文總統今天到大肚永順宮參拜，數百位支持者聞風趕來表示支持，現場「小英加油」聲不斷，蔡英文看到廟前擠爆的支持者相當感動，強調在和民眾握手時，可以感受到民眾的殷殷企盼，強調台灣目前處於關鍵時刻，一定要把國家團結起來，讓自由、民主的生活方式可以持續下去。

蔡英文說，她擔任總統3年來，中國對於台灣的文攻武嚇很多，問台下民眾「蔡英文有讓過一步嗎？」台下民眾大聲回應說：「沒有！」蔡英文強調，她謹守主權，維護台灣的尊嚴，讓國際知道台灣人有決心保護民主、自由，尤其是堅持主權，「因為我們自己堅持，國際上的朋友才會來替我們說話」，且挺台灣的國家越來越多，他們認為台灣面對中國的壓迫若挺得住，表示民主自由可以繼續挺得住。

她強調，中國越來越強大，保護台灣其實也是保護亞太地區的和平、穩定，強調台灣不是麻煩製造者，而是和平、穩定的貢獻者，這幾年處理兩岸和國際的方式獲得尊敬，認為台灣是值得一起保護的國家，並說中國要台灣屈服在「一國兩制」之下，但這台灣絕不接受，再次強調不接受一國兩制、不能放棄民主自由、不能接受在壓力下低頭，這就是我們的「三不」。

蔡英文說，這是一次關鍵的選戰，台灣人要選的是能保護國家主權，讓世世代代台灣人都可以對未來有選擇權，都有民主自由的生活方式；還是要選一個對主權模糊以對、事事妥協，讓台灣走向被併吞之途的人，因此這場選戰非常清楚，不二人選就是蔡英文，還說既然過去3年已經證明，自己有能力處理國際和兩岸關係，未來4年就讓她繼續帶領台灣。

蔡英文還說，她也努力拚經濟讓稅收增加，並將經濟成果回饋給人民，上個月報稅就是有史以來最大規模的減稅，以實質減稅照顧年輕人，另外還推動長照2.0照顧老年人。

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