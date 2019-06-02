賴營：蔡陣營應對外說明，是否對其它團體收集手機號碼

2019-06-02 13:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文陣營傳收集支持者手機號碼，前行政院長賴清德日前表示各縣市都有發生，賴清德行動辦公室發言人李退之今則說，敬請蔡陣營應對外說明，何以組織工作者收集手機號碼的「基本工作」以國營事業所屬團體為主？是否還有其他相關團體也在進行所謂的「基本工作」？

蔡英文總統初選階段發言人阮昭雄昨則說，針對有特定媒體數度以地方組織工作彙整支持者通聯方式，影射為建立黨內初選手機民調「資料庫」，企圖干擾民調作業，賴前院長則在媒體訪問時亦指控類似情形也在其他地方發生，這是繼「國家機器介入」的胡亂指控之後，再次的亂扣帽子，這不是君子之爭，希望黨內初選不要不擇手段。

李退之今表示，針對蔡總統陣營連續斷章取義，任意指控賴院長一事，賴清德行動辦公室懇切正告對方，敬請謹守初選切結分寸，勿再混淆視聽破壞黨內團結。

李退之表示，賴院長在6月1日記者會針對記者詢問，是否有國營事業工會收集手機號碼云云乙事，被動回答表示有其他團體亦聞有類似情事，敬請黨中央及當事人注意並應說明清楚，以免社會大眾對本黨初選之公正性產生疑慮，賴院長僅上述回答，並未有任何指控。

李退之表示，賴清德行動辦公室敬請蔡陣營應對外說明，何以組織工作者收集手機號碼的「基本工作」以國營事業所屬團體為主？是否還有其他相關團體也在進行所謂的「基本工作」？

李退之表示，敬請參選各方維護民進黨初選紀律，保衛民進黨的民主資產，支持台灣人民對民進黨信心。

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