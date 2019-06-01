韓粉凱道造勢 現場出現間歇雨勢

2019-06-01 14:31

〔記者陳昀／台北報導〕力挺高雄市長韓國瑜選總統的韓粉造勢大會預計下午3點在凱道登場，高雄市長韓國瑜下午5點將到場，但剛過中午，現場就被韓粉擠爆，稍早突然下起爆雨，仍不減韓粉熱情，不斷高喊「韓國瑜凍蒜」，多次高唱「我的未來不是夢」，主持人問大家爽不爽，群眾也高喊「爽！、風雨生信心！」

韓國瑜近期民調下滑、爭議不斷，「庶民韓粉後援會」為他在凱道舉行2020總統選舉造勢大會，剛過中午現場就湧入人潮，共同高唱「小草」、「彩虹」、「我相信」等歌曲，也無畏暴雨高喊「風雨生信心」，攤販也趁機想「大發財」，在現場販售韓國瑜娃娃、T恤等周邊商品。

在主持人戴錫欽、王欣儀、王鴻薇、唐慧琳帶領下，現場不斷高喊「韓國瑜凍蒜、台灣加油、小英下台」，立委參選人李永萍、安定力量主席孫繼正等人也到場，孫繼正痛斥，一男一女、一公一母的婚姻制度被公投否定，這國家還有什麼值得驕傲的？現場也掛起反同婚布條。

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