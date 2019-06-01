韓國瑜凱道造勢 苦苓狠酸「恭祝宇宙大元帥造勢成功」

2019-06-01 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天將出席凱道造勢大會，針對此事，著名作家苦苓在個人臉書祝賀「宇宙大元帥」造勢成功，也大酸韓國瑜上任後「因為力行九二共識」，中國機艦都不繞台了，還會幫忙驅趕美國及日本的機艦，果然做到「台灣安全，人人有錢」。

作家苦苓昨天（31日）深夜在個人臉書以「恭祝宇宙大元帥造勢成功」為題發文，表示今天的造勢將是「風雨生信心，全民大集合」，他要預祝宇宙大元帥能「大敗群雄、登上王位」。

苦苓認為，韓國瑜上任總統後會履行他對高雄的承諾，「開迪士尼樂園、辦賽馬、辦F1賽車」，讓世界各地的人蜂擁而來，使得「新崛江商圈人山人海，六合夜市大排長龍」。更因為他的愛情摩天輪政策，「青年男女排隊等著做『愛做的事』，城市人口大量增加，不到10年就超過了500萬」。

此外，由於韓國瑜力行九二共識，中國機艦都不會再繞台，「反而在台灣海峽驅趕美國及日本機艦，保障台灣不受侵害」，果然是實現了韓國瑜先前說的「台灣安全，人人有錢」。

如此高級酸的文章引來網友熱議，表示「不要嚇我呀，我只能住在台灣沒地方跑了」、「 我怎麼覺得你在說天蓬大元帥」、「好像我不投他對不起自己」、「已經被騙一次讓他當市長，不會又被騙一次讓他當總統」。

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