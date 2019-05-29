非選總統不可的理由？ 柯文哲：憂國憂民

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，外界關注台北市長柯文哲動向。國民黨市議員秦慧珠今天質詢時，列出5個台北市長柯文哲非參選2020總統選舉的理由，不過，柯文哲只說：「憂國憂民、想救國救民」可以當理由，但自己從沒說要選。
今天是柯文哲到市議會進行市政總質詢及答覆第一天，由於民進黨中執會下午通過總統初選民調納入手機50％，並放入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜對比，國民黨市議員秦慧珠、游淑慧輪番詢問柯文哲對此看法。
柯文哲直呼民進黨實在很奇怪，他從來沒說過要選，「民調放在裡面，萬一不選怎麼辦？初選取消？」
秦慧珠則列出柯文哲非選不可的5個理由，包括目前民調僅次於高雄市長韓國瑜、連署與募款都很容易、一生崇拜中國前領導人毛澤東與清朝雍正皇帝，要當一回朕、給藍綠兩黨好看以及憂國憂民，想救國救民等。
柯文哲對於前4個理由皆予以否認，還說募款很難，一天很容易，但好幾天很困難，而且「一生崇拜中國前領導人毛澤東與清朝雍正皇帝，要當一回朕」這理由，柯文哲更訕笑說，「網路講的你也信喔。」
柯文哲說，而且要給藍綠兩黨好看的是人民，也不是他，「妳這樣列，只有第5個可以當理由」，隨即又強調自己沒有說一定要選，至於不選的理由，「其實台灣今天走到這個局面，很不應該」。
市議員游淑慧質詢時直言，既然柯文哲這麼不想選，也沒人逼著選，應說出一個至今講不出「我不選」的原因，柯文哲嘆氣說，「台灣前途讓我滿擔憂的，也有在討論」。
游淑慧說，她去年聽聞柯文哲參選2020總統大選是選定了，某幕僚還透露競選口號是「柯文哲不能等，台灣可以等」。
沒想到柯文哲竟反問，「妳是問哪個幕僚？」還虧游淑慧，「妳也在托夢」，強調自己絕對不會用這麼難聽的口號，最後又補一句「那句口號好像是（前新北市長）朱立倫的口號」。
秦慧珠提醒，依照選罷法規定，有意角逐總統大選者，今年9月13日至17日要向中選會登記，詢問柯文哲屆時會是有黨籍或無黨籍。
柯文哲對此回應，「我又沒有政黨，不可能有政黨」，並要秦慧珠放心，若9月17日前有去登記，就代表要選，沒有就是沒有。
秦慧珠又說，若要連署，必須載明正副總統的名字，詢問柯文哲的副總統人選，柯文哲說，「謝謝你的提醒，我再想想看」，要選的時候再開始想就好，現在離9月還很久，不用浪費時間。
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台北市長柯文哲今天到市議會列席市政總質詢，國民黨市議員秦慧珠、游淑慧關心他是否參與總統大選，連串尖銳問題讓柯P相當無奈。（記者廖振輝攝）
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國民黨市議員秦慧珠（右）關心柯文哲是否參與總統大選，更要求他簽署，如果當選第15任總統後，將要求各縣市政府比照台北市政府取消一般老人重陽敬老金的承諾書，遭到婉拒。（記者廖振輝攝）