非選總統不可的理由？ 柯文哲：憂國憂民

2019-05-29 19:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，外界關注台北市長柯文哲動向。國民黨市議員秦慧珠今天質詢時，列出5個台北市長柯文哲非參選2020總統選舉的理由，不過，柯文哲只說：「憂國憂民、想救國救民」可以當理由，但自己從沒說要選。

今天是柯文哲到市議會進行市政總質詢及答覆第一天，由於民進黨中執會下午通過總統初選民調納入手機50％，並放入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜對比，國民黨市議員秦慧珠、游淑慧輪番詢問柯文哲對此看法。

柯文哲直呼民進黨實在很奇怪，他從來沒說過要選，「民調放在裡面，萬一不選怎麼辦？初選取消？」

秦慧珠則列出柯文哲非選不可的5個理由，包括目前民調僅次於高雄市長韓國瑜、連署與募款都很容易、一生崇拜中國前領導人毛澤東與清朝雍正皇帝，要當一回朕、給藍綠兩黨好看以及憂國憂民，想救國救民等。

柯文哲對於前4個理由皆予以否認，還說募款很難，一天很容易，但好幾天很困難，而且「一生崇拜中國前領導人毛澤東與清朝雍正皇帝，要當一回朕」這理由，柯文哲更訕笑說，「網路講的你也信喔。」

柯文哲說，而且要給藍綠兩黨好看的是人民，也不是他，「妳這樣列，只有第5個可以當理由」，隨即又強調自己沒有說一定要選，至於不選的理由，「其實台灣今天走到這個局面，很不應該」。

市議員游淑慧質詢時直言，既然柯文哲這麼不想選，也沒人逼著選，應說出一個至今講不出「我不選」的原因，柯文哲嘆氣說，「台灣前途讓我滿擔憂的，也有在討論」。

游淑慧說，她去年聽聞柯文哲參選2020總統大選是選定了，某幕僚還透露競選口號是「柯文哲不能等，台灣可以等」。

沒想到柯文哲竟反問，「妳是問哪個幕僚？」還虧游淑慧，「妳也在托夢」，強調自己絕對不會用這麼難聽的口號，最後又補一句「那句口號好像是（前新北市長）朱立倫的口號」。

秦慧珠提醒，依照選罷法規定，有意角逐總統大選者，今年9月13日至17日要向中選會登記，詢問柯文哲屆時會是有黨籍或無黨籍。

柯文哲對此回應，「我又沒有政黨，不可能有政黨」，並要秦慧珠放心，若9月17日前有去登記，就代表要選，沒有就是沒有。

秦慧珠又說，若要連署，必須載明正副總統的名字，詢問柯文哲的副總統人選，柯文哲說，「謝謝你的提醒，我再想想看」，要選的時候再開始想就好，現在離9月還很久，不用浪費時間。

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