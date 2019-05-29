不對等開放一卡通是被陳菊騙？ 柯文哲妙答...

2019-05-29 16:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市多位國民黨議員今上午開記者會，痛批柯文哲過去說要讓悠遊卡公司獲利翻倍，沒想到悠遊卡公司不但獲利未增，市占率也節節敗退，台北市長柯文哲下午赴台北市議會市政總質詢，議員徐弘庭批評柯文哲「引清兵入關」，當時不對等開放一卡通到台北市，是否被陳菊騙，若是的話就是笨蛋，若不是就是壞蛋！柯文哲答：「我是聰明的笨蛋」。

北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭和闕枚莎今上午召開「三大鐵證！柯P玩殘悠遊卡公司！」記者會，質疑柯文哲讓一卡通入主北捷，並錯失打入電支市場的黃金時間，悠遊卡公司的市占率也因此節節敗退，並批評柯文哲錯失良機、引清兵入關。

王鴻薇在議會質疑柯文哲玩殘悠遊卡公司，現在打算怎麼辦？柯文哲則表示，悠遊卡市佔率有73％、也有行政上的優勢，相信6個月內能夠殲滅敵軍。

徐弘庭質疑，柯文哲開放一卡通到台北市，根本是引清兵入關，也是不對等的開放，並追問柯是否要譴責高雄市前市長陳菊，原本陳菊答應對等，最後卻放鳥，但柯文哲卻說，不要說陳菊，是「那個流」，其他議員則補了一句說「新潮流」。

徐弘庭問柯誰要為此事負責，柯文哲說江湖險惡，但也不是要懲罰市民，讓市民持一卡通在台北沒有辦法使用。徐弘庭追問，是否被陳菊騙？是就是，不是就不是，「若是你就是笨蛋，若不是就是壞蛋，為何不回答呢？這又不是選總統！」柯文哲原本不願意答，但最後說「你都知道了還問我」，也說自己是「聰明的笨蛋」。

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