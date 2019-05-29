對韓國瑜改觀？ 柯文哲：要經過測試才能看出抗壓性

2019-05-29 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今被媒體問及對高雄市長韓國瑜的看法是否改觀，柯表示，不會啦，差不多就是這樣；後來發現台北市真的壓力大很多，之前用過很多從外縣市調來的官員，發現到台北常會適應不良，因為壓力比較大，意思是說，要壓力測試才會看出壓力承受情形。

台北市長柯文哲接受昨日接受《東森新聞》專訪時談到2020總統大選，他也談到已確定參與初選的鴻海集團董事長郭台銘以及高雄市長韓國瑜，但他認為，韓國瑜的妻子李佳芬是政治世家，怎可算是「庶民」。另外，他也表示，韓國瑜6/1要上凱道「其實沒必要」。

柯文哲今早出席活動前再談，強調自己去過李佳芬的娘家，包括李佳芬、李佳芬的父親和弟弟等人在內，在雲林擔任縣議員加起來都超過50年了，而韓國瑜也當過3任立委、中和副市長，那已經是政治世家了，怎麼會是素人。

對於韓國瑜被稱為「庶民總統」，柯文哲沒有正面回應，只說他覺得平常心就好，也不用貼標籤啦，「我發現也許真的大家有點焦慮，自然就好」。

對於自己昨晚還說認為韓國瑜6/1要上凱道「其實沒必要」，柯直言，他也知道郭台銘一選，畢竟郭的資源還是無限大，砸下去力道很強，所以他覺得平常心就好，現在大家都沒有辦法平常心，開始焦慮，動作越來越多。

至於韓國瑜去年有說拚政治給台北人拚，他在高雄拚經濟，如今卻要在6月1日來凱道參加誓師大會。對此，柯表示「很難啦！」但還是算了，不要評論人家，本以為去年11月24日九合一選舉後，台灣可以安靜一陣子，結果現在每天像在看連續劇，難怪晚上call in節目永遠都有話題可以討論。

面對媒體追問，認為韓國瑜這樣可以專心在高雄拚經濟嗎？柯嘆口氣說，「哎，一天才24小時啦，很難啦。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法