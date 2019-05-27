遭控霸占主席台護航李進勇案 鄭運鵬：議事攻防

2019-05-27 16:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會明將行使中央選舉委員會主委李進勇的人事同意權案，而稍早在立法院長蘇嘉全主持朝野協商時，國民黨團總召江啟臣指控民進黨至少有8名立委利用「萬安演習」掩護，潛入院會霸佔主席台，藉此護航李的人事案；對此，民進黨團書記長鄭運鵬表示，就是議事攻防，已在院長要求下撤出院會。

鄭運鵬指出，立院的議事攻防就是爾虞我詐、互相探聽，今天早上知道國民黨有甲動，對院會有動作，為了避免明天議事衝突、順利進行，稍早採取「來無影去無蹤」的方式，花一點苦勞跟人力，預先把主席台留下來，中午開始就在院會裡面的主席台做一下確認，大家就做一下這個動作。

鄭運鵬說，本來國民黨還不曉得，後來才跟蘇嘉全反應，蘇說不希望有這樣的動作，因此剛我們已經清空了，趁國民黨在後面開記者會，我們則從前面離開。

媒體詢問如何進入鎖住的院會？鄭運鵬說，立院每天都有參訪團，他們進入時委員跟著進去，議事人員也不太容易發現，國民黨錯怪議事人員，這是出奇制勝，雙方攻防「來無影去無蹤」，本來計畫要通宵守到明天。

針對國民黨指控，這樣的作弊方式投票結果不算，鄭運鵬認為，這是政治藉口，大家都是互相去尋找方式，國民黨卻借題發揮，國民黨今天早上罕見甲動進行黨團會議，就是為了明天議事強力杯葛動作，我們希望議事順利進行，因此提早預作準備，行動是早上討論出來的。

鄭運鵬表示，配合蘇院長的要求，我們已撤出院會，再看有無其他方式，我們見機行事，尋找最少衝突方式，今天的目的是這樣，希望議事順利；鄭直言：「這是大家在短時間內的議事攻防，滿常見。」

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