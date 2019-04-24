李進勇人事案爆激烈推擠 嚇哭立院議事人員

2019-04-24 10:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會、司法及法制委員會上午排定聯席審查中選會主委人事案，國民黨團也一早就祭出人牆戰術，不讓被提名人、前雲林縣長李進勇與眾民進黨立委進入議場，雙方在議場外爆發激烈推擠，甚至有在場議事人員慘被嚇哭。

根據民進黨立委陳亭妃提供的現場影片，當時朝野立委全塞在會議室外走道，這時國民黨立委李彥秀不斷朝攝影機方向靠近，並不斷推擠身旁抓著鑰匙的女性議事人員，隨後該名議事人員疑因情緒潰堤，摀著臉哭了出來，一旁也有人連忙高喊：「不要動議事人員啦！」

由於現場僵持不下，議事人員始終無法開門，民進黨立委鍾佳濱隨後趁機從旁邊開窗進入並開門，才讓其他民進黨立委與李進勇順利進場。

對於會議一片混亂，民進黨團書記長鄭運鵬表示，李進勇人事案在法律上完全站得住腳，如果在野黨對李進勇的人事案有任何質疑，可以透過詢答程序處理，但國民黨團顯然不願意，他對於這種阻擋議事人員、羞辱式的杯葛方式感到不以為然。

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