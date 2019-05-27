轟綠委藉演習占院會護航李進勇案 藍委要院長下台

2019-05-27 16:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會明天將行使中央選舉委員會主委李進勇的人事同意權案，而稍早在立法院長蘇嘉全主持朝野協商時，國民黨團總召江啟臣突然抗議，指控民進黨至少有8名立委利用「萬安演習」掩護，潛入院會霸佔主席台，為得就是護航李進勇人事案，江並率同國民黨立委高喊：「院長下台！全民包圍立院表達憤怒」。

蘇嘉全今針對刑法185條之3（酒駕）等案召開朝野協商，適逢下午1點30分至2點之間的「萬安演習」，演習結束後江啟臣突然發難，當場指控蘇嘉全及立院秘書長與民進黨立委勾結，利用協商掩護，讓民進黨立委鄭運鵬、管碧玲等至少8人進入議場，還假藉是有團體參訪，行徑令人不齒。

而後，江啟臣及國民黨立委吳志揚、沈智慧、曾銘宗、林麗蟬等人，齊聚院會大門口發表演說；江說，大家都乖乖在上面協商，民進黨是執政黨，不曉得多數在怕什麼，「李進勇人事案這麼重要？」連朝野協商都不放過，還霸佔主席台，江等人並高喊：「院長下台！秘書長下台！」，呼籲憤怒的人民明天包圍立院。

沈智慧說，剛剛民進黨總召柯建銘也看到這樣的情況，他的子弟兵為何可以進入鎖住的「投票場所」；沈指控，柯竟然說是：「因為演習而躲進去了」。吳志揚則說，現在有兩個選擇，一個就是開門讓我們進去，要不就「關好關滿」，像關前總統陳水扁一樣；江啟臣呼籲，用這樣的作弊方式，投票結果應為無效。

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