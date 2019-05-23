高通案被聯邦法院、監院雙打臉 藍委要公平會主委下台

2019-05-23 14:15

〔記者陳昀／台北報導〕公平交易委員會去年與高通公司訴訟和解，監察院21日就此對公平會提出糾正，同日美國聯邦法院也判定高通違反「反托拉斯法」。立法院國民黨團今天召開記者會痛斥，這就是對公平會的雙重打臉，要求公平會主委黃美瑛立刻辭職下台，並全力支持監察院追究到底並提出相關釋憲。

立法院國民黨團書記長吳志揚表示，公平會前年10月因「濫用市場主導地位」對高通公司開罰234億元台幣，創下公平會對單一公司開出的最高罰金，卻不到一年就與高通和解，對照全球公認必須處置，台灣選擇和解，其中有無圖利，或是蔡政府想對美國示好而犧牲國內產業來交換？

吳志揚指出，國民黨團一直認為公平會處置高通案的過程充滿黑箱，要求的行為承諾書更是喪權辱國，但承諾有做到嗎？監督機制又在哪？更離譜的是，公平會和解會議紀錄只有「照案通過」草草通過，還以「未經委員會決議提供」為由，不提供錄音檔給監院，如今被監院、美國聯邦法院雙重打臉，還敢大聲嗎？

立委曾銘宗表示，公平會去年5月9日討論是否與高通和解時，堅持原處分的調查委員顏廷棟、張宏浩憤而遞出辭呈，顯示此和解案在法律上有重大瑕疵，高通案的和解內容也明顯違反公平交易秩序，事前違法和解，事後又不知悔改嗆聲監察院，根本不把監察院放在眼裡，公平會不再公平。

吳志揚、曾銘宗強烈要求，黃美瑛必須下台負責，倘若黃美英不願下台，建議監察院啟動彈劾，深入調查違法的主委、副主委和相關委員，吳志揚更嗆「行政院長蘇貞昌敢不敢辦人？」

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